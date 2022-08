VELIKI USPEH: Srbija ekipni vicešampion Evrope u konkurenciji teniserki do 16 godina

Srebro sija kao zlato! Srbija je druga u Evropi u ekipnoj konkurecniji za devojke do 16 godina.

Selekcija naše zemlje u sastavu Teodora Kostović, Mia Ristić, Lana Virc, predvođene trenerom Slobodanom Rankovićem briljirala je najpre na kvalifikacinom takmičenju Starog kontinenta, zatim i na finalnom turniru u mestu Marianske Lazne gde su savladale Grčku i Nemačku i stigle do borbe za zlato u kome su za protivnika imale domaćina, reprezentaciju Češke.

Nakon velike borbe i vođstva Srbije nakon prvog singl meča u finalnom sudaru sa Čehinjama, ipak je tim domaćina uspeo da preokrene rezultat i na kraju nakon velike bitke u dublu stigne do zlata.

Srbija – Češka 1:2 (Teodora Kostović – Magdalena Smekalova 6:4, 7:6(0), Mia Ristić – Tereza Valentova 3:6, 3:6, dubl: Kostović, Ristić – Urbanova, Valentova 1:6, 5:7).

Srpski tim je demonstitrao izuzetan kvalitet tenisa, sjajan timski duh i veliku motivaciju da svojoj zemlji donesu najsjajnije odličje. Srebrne devojke koje sijaju zlatom, srpske gracije još jednom u 2022. izaći će na teren i boriti se za novu medalju Srbiji. Biće to na Svetskom šampionatu u konkurenciji do 16 godina koji je rezervisan od 1. do 6. novembra 2022.

“Zahvaljujem se svim igračicama na svemu što su postigle, što su prikazale, na borbi, na srcu, na energiji, na snazi i izgaranju na terenu za svaki poen, za Srbiju. Srebro je na našim grudima, zaista sija kao zlato. Srećni smo, vraćamo se kući sa medaljom, a za dva meseca ponovo se okupljamo i idemo na nove pobede i novu medalju. Pre nedelju dana zlatnu evropsku medalju na Pojedinačnom prvenstvu Starog kontinenta osvojila je Srbiji fantastična Mia Ristić, sada je zajedno sa koleginicama iz tima izborila ekipno srebro. Odigrala je u nizu tri nedelje i 11 mečeva pod grbom Srbije, zabeležila deset pobeda u nizu. Ponosni smo svi i punog srca vraćamo se u našu Srbiju” – rekao je trener Ranković.

