BEZ DLAKE NA JEZIKU! 'Novak je teniski šampion, a vi budite ono što jeste' Jelena Đoković opet brani supruga i proziva Amerikance

Jelena je već ranije žustro isprozivala teniski magazin "Reket" zbog njihove objave o Novaku Đokoviću, gde su se upitali, zašto se Novak prijaljvuje na turnire na kojima ne može da učestvuje očekivajući da promeni pravila.

Novakova supruga je zbog toga reagovala i ostavila jedan tvit u kom je kratko rekla.

- Da li je ovo realno? Svetski teniski magazin? Vau - napisala je Jelena, koja je potom ušla u još jednu raspravu.

Not trying to disrupt your Friday night, but since you came our way, it’d be great to get him to take his stand by withdrawing from those events now so the whole tennis world isn’t talking about him not getting a shot for weeks to come. A stand is only a stand if one takes it.