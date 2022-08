DOK TENISERI MOGU DA ŠETAJU SA PIVOM U RUCI, NOVAKU NE DAJU DA UĐE U DRŽAVU: Poznati teniseri ušli u raspravu zbog SAD i Noleta!

Nisu čak urodili plodom ni apeli predsedniku SAD Džou Bajdenu da se pronađe način kako bi Đoković mogao da igra na US openu. Zbog toga je sve izvesnije da Novak Đoković neće učestvovati na poslednjem ovogodišnjem gren slemu.

Nedavno je Džon Milman pokrenuo polemiku na Tviteru, pošto je napisao da ne razume zbog čega Srbinu nije dozvoljeno da dođe i takmiči se na američkom tlu.

"Mogao bih da budem pozitivan na kovid i dođem u SAD. Niko ne bi postavljao nikakva pitanja, zbog toga što sam primio vakcinu. Ali neko ko se oporavio od virusa i ko je negativan, a nije vakcinisan, ne može... Znam da su to granični zakoni, ali ih ne razumem", napisao je Australijanac.

Thought of the day…

I could be covid positive and fly into the States, no questions asked because I’m vaccinated.

But someone who has recovered from covid, is now covid negative but hasn’t been vax’d is denied entry..

I know there are border laws but help me understand..