ZATEKAO VERENICU KAKO ORALNO ZADOVOLJAVA NJEGOVOG SAIGRAČA! Pao mu mrak na oči: Napravio incident, pa gotovo ISKRVARIO NA SMRT

Čuveni ragbista Majkl Liča umalo nije iskrvario na smrt, pošto je šakom razbio prozor kada je video svoju verenicu Karu Čilderhaus kako oralno zadovoljava njegovog saigrača Adama Eliota.

Incident se dogodio 2021. godine u kući NRL zvezde. Bivši reprezentativac Libije te večeri popio previše i zaspao u sobi. U ranim jutarnim satima je ustao i video u bašti svoju tadašnju verenicu Karu kako ga vara sa drugom iz tima.

Od šokantnog prizora izgubio je razum i u naletu besa snažno je rukom udario u staklo na ulaznim vratima. Izgubio je 2,5 litra krvi i gotovo iskrvario na smrt.

Ragbista je optužen za porodično nasilje i slučaj je završio na sudu.

"Nisam mogao da izbacim iz glave sliku moje verenice koja upražnjava oralni odnos sa mojim najboljim prijateljem", opisao je Liča u petak na sudu ovaj incident.

Rugby star Michael Lichaa nearly died after catching wife performing sex act on teammate https://t.co/WZvg1k9Xvg pic.twitter.com/ndD9spiTWr