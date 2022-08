KAPA DOLE, NOLE! Novak Đoković kreće u obnovu svoje dedovine! Koreni se ne zaboravaljaju (FOTO)

Novak Đoković vratio se u domovinu, nakon što je posetio Crnu Goru, a njegov oblizak sela Jasenovo polje otkrio je jednu zaista divnu priču, koja svedoči o tome koliko je naš najbolji teniser vezan za svoje korene.

Naime u pomenutom mesto gde je do nedavno Nole boravio , Jasenovo polje, rođen je njegov pradeda Neđeljko, koji se 1928. godine preselio na Kosovo i Metohiju, da bi se 1941. vratio bežeći od rata.

Otac Srđana Đokovića,Vladimir, takođe je rođen u istom mestu, a teniski kralj sada želi da simbolično, baš na temeljima njegove kuće sagradi novi objekat, i na taj način obnovi svoju dedovinu.

To je u razgovoru za "Informer", otkrio Milan Đoković, rođak Novaka, sa kojim je srpski as do nedavno provodio vreme u Crnoj Gori.

- Domaćin skupa bio je Novakov stric Goran. Nole je bio i na našem porodičnom imanju, koje je blizu rodne kuće Noletovog dede Vlada. Od te kuće ostale su samo zidine, urušena je od starosti, treba da se obnovi, videćemo kad. Zaseok u Jasenovom polju gde se nalaze naša i nekada kuća Noletovog dede se zove Krstata dola. Novakova porodica htela je da je obnovi još 2012, ali neki rođaci kojima je to u međuvremenu pripalo, a svuda su po svetu, ne mogu naći dogovor da to vrate/ponovo prodaju Novakovoj familiji. Valjalo bi da se to reši. Mi smo im nudili deo imanja da naprave novu, ali oni žele na temeljima stare kuće da izgrade objekat. Nadamo se da će se i to dogoditi – otkriva Novakov rođak iz Nikšića.

Podsetimo, tokom posete Jasenovom polju, srpski teniser se igrao sa decom na livadi, a jedna situacija ga je nasmejala do suza. Jedan dečak je drugog pogodio slučajno lopticom u glavu, što je Novaku bilo beskrajno simpatično.



Takođe, na jednom snimku koji je objavio Novakov rođak Milan Đoković, vidi se i kako je osvajač 21. grend slem titule okružen dečicom iz pomenutog mesta i sedi među njima kao sav običan svet, dok mu je u jednom momentu prišao i stariji čovek sa kojim se Novak srdačno pozdravio, a on ga je i poljubio kao svog najrođenijeg umalo pustivši suzu.

