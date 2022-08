ONI ZARAĐUJU MILIONE OD TENISA! Evo ko se najviše obogatio u ovoj godini, iznenadiće vas prvo mesto

Usled svega što mu se dešavalo Novak Đoković je očekivano tek peti na ovoj listi za zaradom od 27.1 milion dolara za prethodnih 12 meseci.

Ono što je najveći šok jeste da je Federer koji se nije pojavio na terenu više od godinu dana za isti period zaradio neverovatnih 90 miliona dolara.

Naravno, glavni razlog za tako nešto nisu prihodi od turnira, jer ih nije ni igrao, već ogromni sponzorski ugovori.

Zatim, sledi i veliko iznenađenje, jer je na drugom mestu Naomi Osaka sa 56.2 miliona dolara.

Treća je Serena Vilijams, koja takođe nije od tenisa ostvarila veliku zaradu, već od sponzorstava, pa je tako postala bogatija za 35.1 milion dolara.

Rafael Nadal je zaradio 31.4 miliona dolara i on je na četvrtom mestu.

Best Paid tennis players in the last 12 months, via Forbes (milion dollars):



1. Federer, 90

2. Osaka, 56,2

3. S. Williams, 35,1

4. Nadal, 31,4

5. Djokovic, 27,1

6. Raducanu, 21,1

7. Medvedev, 19,3

8. Nishikori, 13,2

9. V. Williams, 12

10. Alcaraz, 10,9