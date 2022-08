VELIKI USPEH SRPSKOG AUTOMOBILISTE! Šainović osvojio prvu GT titulu, postao šampion Centralne Evrope u trkama izdržljivosti (FOTO)

On je tek drugi Srbin, posle Miloša Pavlovića, kojem je pošlo za rukom da se ovenča GT naslovom na internacionalnoj sceni.

Srpski automobilista Predrag Šainović osvojio je svoju prvu internacionalnu titulu.

On je ove sezone vozio GT endurans šampionat u ESET kupu gde se takmiče vozači Centralnoevropske zone. Šainović je postignutim rezultatom tek drugi Srbin, posle Miloša Pavlovića, koji se ovenčao GT titulom.

Kokpit "mercedesa AMG GT4" je delio sa italijanskim trkačem Lukom Panicijem, ali je titulu na Slovakija ringu izvojevao sam, jer se Panici pred odlazak u Slovačku razboleo.

Iako je do kraja sezone ostao još jedan trkački vikend u Brnu, naš as je titulu već obezbedio i najverovatnije neće ni ići u Češku.

- Kad sam započeo sezonu u GT apsolutno nisam očekivao ovakav uspeh. Smatrao sam da će ovo biti godina učenja, jer se u dosadašnjoj automobilističkoj karijeri nisam takmičio sa GT automobilom. Sve staze sam poznavao, ali to su sa ovom trkačkom spravom potpuno nove staze - priča Šainović.



- U GT mi se najviše dopalo što je mnogo veća brzina u odnosu na sve što sam do sada vozio. Trke traju nekako kraće, jer moraš da budeš neprestano fokusiran, sve se odigrava veoma brzo. Veća brzina stvara neku vrstu zavisnosti - priznaje "najbrži doktor".

Šainović je prošle godine testirao TCR auto i imao jedan nastup s njim u Monci, ali je u ovom trenutku malo verovatno da će se dogodine pojaviti u nekoj TCR seriji, iako mu je to ranije bio cilj.

- Mogu da kažem da sam sada najdalje od bilo kakvog TCR automobila. Ove godine sam otkrio jednu potpuno novu trkačku sferu, gde postoji jaka konkurencija i gde je trkanje sjajno. Plan mi da se u GT zadržim malo duže. Do sada sam svake sezone menjao auto, a ovo mi sad odgovara u svakom smislu. Jedina razlika u odnosu na 2022. bila bi da ne vozim više trke izdržljivosti, već da se okušam u sprintu. Ostao bih u ESET kupu, sa nekoliko izlete u evropski GT4. Planiramo da ugradimo unapređenja na "mercedesu" kako bih bio konkurentan. U GT serijama postoji balans performansi, tako da se ne opterećujem ni time, pravila nas ujednače na stazi, važno je da mi auto leži i da sam pronašao setap koji mi odgovara za većinu trka. Naučio sam da ne prilagođavam mnogo auto sebi, već da sebe prilagodim automobilu.

Šainović je do sada važio za agresivnog trkača, što ga je često koštalo odustajanja.

- Agresivnost je deo temperamenta, ne može to da se promeni. U razumnoj meri je negde i potrebno za trkanje. Moraš da imaš dozu kontrolisane agresije kako bi se probio napred - priznaje on.

Šainović je za četiri godine koliko vozi na internacionalnoj sceni prošao put od "tvinga", preko "klia" i "kupre" do GT "mercedesa".

- Sam sam sebe iznenadio svojim progresom. Tu moram da se zahvalim Mirku Marinšeku, vlasniku ekipe Lema rejsing, koji je imao jasnu viziju kako treba da izgleda moj razvojni put. To je bio čist entuzijazam i moja velika želja, koja se pretvorila u stvarnost. Mirko me je naterao da odem na nekoliko testova sa "mercedesom" i mnogo mi je pomogao da se pronađem. Kanalisao je moje ideje i želje, uložio svoje znanje i ogromno iskustvo i doveo me tu gde sam danas.

Lema rejsing je ove godine za svaki vikend angažovao i trkačkog instruktora, sa kojim je Šainović mnogo radio i za kog ima samo reči hvale.

- Trkački vikend je mnogo lakši uz instruktora, posebno ako on ima iskustva na stazi koju voziš i ako se dobro razumemo. On je tu da mi objasni idealne putanje, tačke kočenja, radi na setapu, a ako je u kombinaciji sa dobrim inženjerom tu je pola posla završeno. Sa nama je radio Andrea Fontana, koji mi je pomagao oko prilagođavanja vozačkog stila i naučio me kako da razumem GT auto. Sad je teško imati dobar vikend bez instruktora, posebno ako automobilizam nije vaša profesija. Kad sam vozio TCR u Monci 2021. nisam imao instruktora i dobro sam se namučio da napravim rezultat. Sa Fontanom sam se odlično razumeo, on je veliki profesionalac i ima mnogo znanja.