KAKAV LUDAK! Čuveni borac pušio travu pred antidoping agentom i sve prenosio UŽIVO: 'Neće da izađe iz kuće jer mu nisam dao P*ŠAĆKE'

Bivši šampion se 10. septembra vraća u oktagon i boriće se sa neporaženim Čečenom Hamzatom Čimajevom, pa je imao posetu agenata antidoping agencije (USADA).

Agent USADA je došao da ga testira, a nestašni borac ga je dočekao sa džointom u ustima!

Da stvar bude još zanimljivija, Dijaz je uživo prenosio posetu antidoping agenta.

"Ovaj čovek neće da mi izađe iz kuće jer mu nisam dao dovoljno "pišaćke". Samo ga ona zanima. Zaj*bavam se sa USADA-om već drugi dan. Dođi za šest sati i daću ti koliko treba", rekao je "naduvani" Dijaz.

Nate Diaz not giving a fuck while USADA is trying to get more piss 😭😭😂😭 pic.twitter.com/s8FDPg6vPS