BEDNO! Otkriveno zašto Novak Đoković nije mogao da nastupi na US Open-u (FOTO)

Đoković nema ravnopravnu borbu sa ostalim teniserima na ATP listi, ali ni sa Rafaelom Nadalom u GOAT trci.

Srbin nije nije mogao da uđe u Sjedinjene Američke Države iako je Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (CDC) promenio regulative, oni zakoni koji su vezani za putovanje su ostali nepromenjeni. Naime, i dalje nevakcinisani stranci ne mogu da uđu u SAD, pa time ni Đoković nije mogao da se takmiči na Ju-Es openu.

Ipak, kao vrhunski sportista mogao je da dobije izuzeće, ali nije. Sada je otkriveno i zbog čega Đokoviću opet nisu progledali kroz prste, pa se ponovila Australija.

Oglasila i britanska novinarka Sofi Korkoran, koja je objavila fotografiju koja se deli na društvenim mrežama već nekoliko dana.

Oh I wonder why they don’t want Djokovic to play … couldn’t possibly think why 🤔🤔 pic.twitter.com/nSLbtYpUD1