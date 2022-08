BURA U BELOJ KUĆI ZBOG NOVAKA ĐOKOVIĆA! Novinar 'napao' američku zvaničnicu, ona se NEVEŠTO BRANILA: Nije kao migranti!

Sekretarka za medije Bele kuće Karin Žan-Pjer izjavila je danas da Novaka Đokovića nije moguće izjednačiti sa migrantima koji ilegalno ulaze u SAD, pošto ju je na konferenciji "ispreskakao" jedan novinar Foksa. Nedeljama unazad postavljalo se pitanje da li će američke vlasti relaksirati "korona mere" po kojima bi Đoković mogao da uđe u državu i nastupi na US Openu, a nakon što se to nije dogodilo - podigla se još veća bura u javnosti.

Zato je novinar Piter Dusi pitao zvaničnicu Bele kuće kako je moguće da nevakcinisani migranti stalno ulaze u SAD, dok teniseri svetske klase, što je kasnije pojasnio da je u pitanju Novak Đoković, ne mogu da dođu.

"Kad me već pitate za njega, spisi su poverljivi po zakonu SAD, zbog toga vlada ne može da odgovara na pitanja o individualnim slučajevima i zahtevima za vizu. Radi očuvanja privatnosti, vlada takođe ne može da komentariše medicinske informacije individualnih putnika, konkretno ovog tenisera", pokušala je da se odbrani Karin Žan-Pjer koja je prokomentarisala da su slučajevi migranata i Đokovića "dve različite stvari".

"Kako su to dve različite stvari? Neko nevakcinisan uđe u avion i vi kažete da to nije u redu. Neko uđe u Teksas ili Arizonu nevakcinisan i on može da ostane?", nastavio je novinar da pritiska američku zvaničnicu koja je nervozno odgovorila da to nije tačno i da "ne može neko da uđe tek tako u SAD".

"Upravo to se dešava. Hiljade ljudi prelaze dnevno. Neki se predaju, neke uhvate, desetine i hiljade nedeljno prođu. To se događa", rekao je novinar Foksa koji je želeo da nastavi polemiku i pokaže koliko je besmisleno pravilo po kome nikako Đoković nije mogao da nastupi na US Openu, što je potpuni presedan, da bi se Žan-Pjer potom branila pričom o postavljanju nove tehnologije na granicama kako bi "uhvatili" migrante.

