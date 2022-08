Misteriozna poruka Novaku Đokoviću sa US OPENA: Tviter 'gori' posle objave Amerikanaca

Novak Đoković nije mogao da nastupi na poslednjem grend slemu u sezoni, jer SAD ne dozvoljava ulaz nevakcinisanim stranicima, a US open je danas poslao jednu poruku koja je izazvala naivnu reakcija na Tviteru.

US open je postavio pitanje koje je prilično misteriozno i intrigantno, a glasi:

– Ko još uvek ima GOAT (najboljeg svih vremena) na umu danas?

Who else still has 🐐 on the mind today?