NOVAK STIGAO NA US OPEN! Navijači u neverici - SVI GLEDAJU OVAJ PRIZOR! (FOTO)

Čim se Nole nedavno povukao sa spiska učesnika mastersa u Sinisinatiju, što je turnir za koji je posebno vezan jer je njegovim osvajanjem svojevremeno postao prvi i zasad jedini teniser koji je objedinio titule na svim nadmetanjima iz serije 1.000, postalo je jasnije i da neće putovati ni na grend slem čiji je domaćin NJujork.

Imajući u vidu da zbog zdravstvenih propisa ne može da stupi na američko tlo, iako su nedavno u SAD "popuštene" neke mere po tom pitanju (ali ne i dovoljno da bi Nole mogao da otputuje u NJujork), sasvim logično je bilo da ni na terenima Flešing Medouza lice Novaka Đokovića neće biti viđeno kada Ju-Es open počne.

Ali, ranije danas je - viđeno.

I to na jedan šaljiv način, no sasvim dovoljan da brojni Novakovi navijači uživaju.

Naime, jedan od gledalaca došao je na tribine Ju-Es opena noseći masku sa likom Novaka Đokovića:

If this person is on Twitter 👏🏻👏🏻 (also can’t believe they showed it on the TV, was sure they’d brush all mention of him under the rug) #modernaopen pic.twitter.com/0wjkE5DubE