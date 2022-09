SKANDAL UZDRMAO BELI SPORT! Poznata teniserka optužila trenera da ju je silovao tri godine!

Šok!

Francuska teniserka Fiona Fero (25) optužila je svog bivšeg trenera Pjera Butera da ju je silovao i seksualno zlostavljao dok je bila tinejdžerka, javlja "Franc Pres."

Fero je trenutno 259. igračica sveta i ove godine je igrala kvalifikacije za US Open koje nije prošla, da bi potom optužila Butera (50) da je od 2012. do 2015. godine, kada je ona imala 15 do 18 godina, izvršio pomeuta silovanja i zlostavljanja.

Buter je tada bio njen privatni trener i putovao je s njim, dok je njegov advokat priznao da su njih dvoje imali vezu. Međutim, navodi da nikakve prinude nije bilo.

- Prema njemu, to je bila ljubavna priča - naveo je advokat.

Buter je, inače, i bivši trener Aliz Korne koja se ove godine plasirala u 3. kolo US Opena. Čak su i nju pitali o mišljenju na ovu temu.

- To je previše ozbiljna tema da bih se njom bavila tokom turnira. Očigledno je da me to mnogo pogađa, a možda je i to jedan od razloga zašto noću ne spavam baš najbolje. Šaljem ogromnu podršku Fioni.

Sama Fiona je u petak objavila na Instagramu da nikada nije pristala na seksualni kontakt sa Buterom, da veruje u pravosudni sistem i da se više neće oglašavati po ovom pitanju.

