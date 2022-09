SKANDALOZAN POTEZ! Nadal PRLJAVIM TRIKOM pokušao da izbegne poraz na US Openu:

Amerikanac je pred njujorškom publikom fenomenalnim tenisom stigao do četvrtfinala četvrtog grend slema u sezoni, a jedan momenat mogao je da bude koban za njega.

Patiently waiting for someone to call out Nadal for his antics in deciding moments of the important matches pic.twitter.com/Lo8hW4K76j

Dobio je Tijafo prvi set, u završnici drugog, Nadal se poslužio jednim starim trikom da mu poremeti servis. Pri 5:4 za Rafu, servirao je Tijafo i gubio sa 40:15.

Rafa je tako došao do dve brejk i set lopte, a pri drugoj, sprečio je gestom Amerikanca da servira. Molio ga je da ne servira još jer nije bio spreman, to je izbacilo Tijafoa iz takta i napravio je duplu servis grešku.

Ovaj prljavi trik španskog tenisera nije promakao ljubiteljima "belog sporta" koji su na društvenim mrežama na to skrenuli pažnju.

This can’t be a coincidence. He totally does this on purpose & gets away with it. He is the ESTABLISHMENT! #Wimbledon #ModernaOpen pic.twitter.com/VoQgXIncN1