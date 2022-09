DEBAKL ODBOJKAŠA, ARGENTINA RAZBILA SRBIJU: Orlovi doživeli potpuni FIJASKO i ostali bez četvrtfinala SP

Srbija je tako nakon sjajnog nastupa u grupnoj fazi neočekivano elimisana sa Svetskog prvenstva.

Orlovi su i u prvom i drugom setu imali prednost u prvoj polovini seta, ali su uporni Argentinci stizali i prestizali prednost u finišu seta.

U trećem setu, Argentinci su vodili od starta a i već psihički uzdrmani Orlovi nisu uspeli da preokrenu rezultat i nažalost završili su takmičenje.

Argentina će se u četvrtfinalu sastati sa pobednikom duela Brazil-Iran

Treći set:

22:24 - Argentina ima meč loptu

20:23 - Raste prednost Argentine, Srbija blizu neočekivane eliminacije.

📺 LIVE NOW ON VBTV!



World Champs Round of 16 Match: Serbia 🇷🇸 🆚 🇦🇷 Argentina



📺 Watch the World Champs on VBTV.



🏐 #Electrifying2022 #Volleyball #MWCH2022 pic.twitter.com/cDOxV9hn3u