EVO KADA SE ZVANIČNO OPRAŠTA FEDERER: Rodžer PRELOMIO, mnogi će biti RAZOČARANI!

On će nastupati na "Lejver kupu" u prestonici Engleske, gde će igrati za tim Evrope sa Novakom Đokovićem, Rafaelom Nadalom, Endijem Marijem i drugim zvezdama svetskog tenisa.

Ipak uprkos svim nadanjima, Švajcarac neće igrati u singlu, otkrio je švajcarskim medijima.

Umesto toga, nastupiće u dublu u petak, što će biti njegov poslednji profesionalni meč u bogatoj karijeri.

Roger Federer told the Swiss Press, that his goal is to play Doubles on Friday on an «acceptable level». He won't play Singles. Friday will be his final match as a professional. #Federer #LaverCup https://t.co/tqCfmLZDFR