Nepoznati navijač je upao na teren u danu kada se Rodžer Federer opraštao od tenisa.

Tom prilikom se bukvalno zapalio.

Obezbeđenje je brzo intervenisalo i brutalno ga iznelo sa terena.

A man has set his arm on fire after invading the court at the Laver Cup on Roger Federer's last day as a professional tennis player. pic.twitter.com/g0LcBU8PeJ