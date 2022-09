ĐOKOVIĆ - TIJAFO: Ovo je Srbija čekala - Novak DOKAZAO da je rano za PENZIJU! DOMINACIJA NA TERENU TOKOM CELOG MEČA! (6:1, 6:3)

DRUGI SET 6:1, 6:3

Novak je savladao Fransisa Tijafoa sa 2:0 (6:1, 6:3) u setovima i tako pokazao da se nalazi u odličnoj formi, iako je poslednji meč odigrao početkom jula u finalu Vimbldona.

5:3 - Popravio je svoju igru Tijafo, ali na drugoj strani imao je Novaka Đokovića, koji nije dozvolio da ga ugrozi, već je as udarcem naterao Amerikanca da servira za pobedu.

4:3 - Konačno je Amerikanac jedan gem na svoj servis dobio bez ulaska u egal, imao je Đoković priliku da mu pripreti, ali je snažnu dijagonalu nakon duže razmene poslao u aut.

4:2 - Razigrao se Tijafo, čini se da je nakon prethodnog gema dobio na samopouzdanju. Nakon defanzive dolazi do 30:30, a Đoković se u drugom setu muči sa prvim servisom. Ipak, Srbin dolazi do gem lopte. Sada je sreća bila naklonjena Đokoviću koji dolazi do novog gema.

3:2 - Đoković je imao brejk loptu i u petom gemu drugog seta, uspeo je da se odupre Tijafo i nakon neverovatnog poena u kojem je loptica samo pala sa mreže, gde se nekoliko sekundi zadržala, Amerikanac uspeo da upiše novi gem.

3:1 - Kao da je prethodni gem razljutio Novaka Đokovića, dobio je peti gem u meču sa nulom.

2:1 - Frensis Tijafo je uspeo da veže tri poena na svoj servis, a potom i pogreši u dva navrata. Uspeo je i iz toga da se vrati i izjednači. Na kraju je predstavnik Tima Sveta uspeo da se izbori za prvi gem u drugom setu.

2:0 - Konačno je došao Tijafo do poena na Đokovićev servis i to greškom Srbina, trebalo mu je samo devet gemova za to. Vezao je Amerikanac tri poena i došao do brejk lopte. Nije mu dozvolio Đoković da mu oduzme servis. Brzo je došao i do gem lopte i iskoristio ju je osvajač 21. grend slema u karijeri.

1:0 - Poveo je Tijafo u gemu, ponovo se zainatio Nole, nova brejk prilika za Novaka. Sjajnom dijagonalom je bacio Srbin Tijafoa na kolena, proklizao je Amerikanac

PRVI SET 6:1

6:1 - Neverovatno zvuči da Tijafo nijedan poen nije dobio na servis Đokovića 25:9 je u prvom setu. Zaista čarobna igra Srbina koji je za 23 minuta arhivirao prvi set.

5:1 - Tijafo je vezao dva poena, odgovorio je Đoković, a Amerikanac ipak dolazi do gem lopte. Treba istaći da je dva puta Novak izbacio lopticu van terena i tako rivalu dao da se vrati u gem. Zainatio se posle Đoković, odigrao je čaroban poen uspeo je u njemu sve da vrati, a Fransis još jednom od nemoći sleže glavom. Usledila je nova brejk lopta. Nemoćan je rival Srbina, još jedan gem ide na konto Noleta.

4:1 - Nove tri gem lopte za Đokovića, koristi prvu Srbin. Frensis Tijafo je još jednom u gemu tražio čelendž, ponovo su milimetri odlučivali u Noletovu korist, a videlo se na licu Amerikanca da polako gubi strpljenje zbog toga što već dva puta nije bio u pravu.

- Dugu i jaku razmenu odigrali su na početak četvrtog gema, a Đoković ju je završio fantastičnom dijagonalom pravo na liniju. U bezizlaznoj situaciji našao se Đoković, a ipak je uspeo da izvuče lopticu i dođe do dva brejk poena. Odbranio je Tijafo prvu brejk loptu, servisom je odradio veliki deo posla.

2:1 - Na startu serviseri odlični, neverovatno zvuči, ali nijedan od igrača nije upisao poen na servis rivala. Ponovo je Đoković "nulom" došao do vođstva.

1:1 - Vrhunski tenis gledamo na startu. Pokušao je da šeta Tijafoa Đoković, a Amerikanac je uspeo da stigne nemoguće, a potom i poentira iz servisa. Sada je Franses vezao tri gem lopte, iskoristio je prvu.

1:0 - Fantastično je počeo Novak Đokoić. Vezao je tri uvodna poena, a u trećem je nakon čelendža servirao za gem. Nastavio je sa odličnim servisima, prvi gem upisao je za manje od dva minuta.

- Počeo je meč. Na servisu će se prvi naći Novak Đoković.

UOČI MEČA

Great to catch up with @rogerfederer after the final game of his incredible career. Not just one of the greatest athletes of all time, one of the nicest guys you could ever meet too. Same goes for @andy_murray - seriously funny guy! #LaverCup pic.twitter.com/9QGZxYsRAq