SRAMAN POTEZ AMERIKANCA: Novak pobedio, rival nije hteo da mu pruži ruku! (VIDEO)

Sramna scena viđena je po završetku meča između Novaka Đokovića i Frensisa Tijafoa na Lejver kupu u Londonu.

Nakon ubedljive pobede Novaka Đokovića rezultatom 2:0, američki teniser Timi Pol odbio je da pruži ruku srpskom asu.

Level up.@DjokerNole claims two pivotal points for Team Europe.#LaverCup pic.twitter.com/9cWBf7hcQt