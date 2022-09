Odličan start srpskih odbojkašica! Na otvaranju Svetskog prvenstva pregazile Kanadu bez izgubljenog seta

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije na odličan način je započela Svetsko prvenstvo, pošto su u prvom meču slavili protiv Kanade sa 3:0, po setovima - 25:23, 25:16, 25:19, čime su i pokazali da su stigli u Holandiju i Poljsku po odličje.

Sigurno, silovito i bez imalo poteškoća. Tako je izgledala naša reprezentacija u ovom meču, gde su se jedino malo pomučile u prvom setu, gde su protivniku dopustile da dođe do izjednačenja u samoj završnici seta (22:22).

Ipak, to je bilo sve što je Kanada i pružila u ovoj utakmici.

Koliko su suverene bile odbojkašice Srbije govori i činjenica da protivnicama nijednom tokom meča nisu dopustile da osete kako je to imati prednost na svojoj strani. Drugi set je već bio dosta dominantniji, Srbija je otišla do prednosti od sedam poena i lagano je to privela kraju.

Onaj poslednji, treći, set niej bio ništa drugačiji. Srbija je od početka uspostavila svoju igru, diktirala je tempo i uspela je da ovaj prvi meč na turniru privede kraju.

Srbija se osim Kanade u grupi C nalazi još sa SAD, Nemačkom, Bugarskom i Kazahstanom.