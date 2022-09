PRVA TAKMIČARKSA POBEDA ĐOKOVIĆA OD VIMBLDONA: Srbin zablistao u Tel Avivu, razbio Španca

Nakon 80 dana neigranja tenisa, Novak Đoković je u Tel Avivu odigrao prvi duel za bodove, a odličnom Srbinu nedorastao je bio Pablo Anduhar kojeg je pobedio 2:0 u setovima.

Od starta meča bilo je jasno da je Novak Đoković taj je u prednosti. Odlično je servirao, preko 80 posto njegovih servisa završavali su poenima, dok je rivalu dozvolio tek 29 procenata.

Tri puta napravio je Đoković brejk u prvom setu, a tek u šestom gemu rival je pružio otpor, ipak, nakon nekoliko izjednačenja Novak je arhivirao prvi set i za to mu je trebalo 29 minuta.

Neverovatan je bio početak drugog seta. Đoković je dobio uvodni gem, a potom je usledila neverovatna teniska partija, gem na servis Anduhara trajao je 25 minuta, smenjivali su se u vođstvu teniseri, a nakon velike drame dobio ga je Španac iskoristivši osmu gem loptu, dok je Novak imao pet brejk šansi, a 36 poena odigrano je u gemu.

Nije usledilo emotivno pražnjenje nakon iscrpnog gema, obojica su u nastavku dobili na svoj servis, te je usledio egal. Tako je bilo sve do osmog gema kada je Španac došao u problem sa servisom, iskoristio je to Đoković i došao do brejk lopte i poveo 5:3.

Nastavio je u istom tempu Novak Đoković koji je potom došao do tri brejk lopte, a Novak dve nije iskoristio.