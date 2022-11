OVAKO JE SLAĐE: Novak Đoković oduševljen nakon epskog trijumfa nad Cicipasom

Novak Đoković je bio zadovoljan nakon velike pobede nad Stefanosom Cicipasom.

Epski meč odigrao je Novak Đoković protiv Stefanosa Cicipasa u polufinalu pariskog mastersa. Bilo je teško i gledaocima, kako li je tek on izdržao!

- Ni meni nije bilo lako – odgovorio je uz osmeh na pitanje “Novosti” neposredno posle susreta s Grkom. – Fizički sam bio dosta iscrpljen u trećem setu. Posle 2:2 ušao sam u "žutu minutu", ali sam uspevao da držim priključak. Vodio je tokom celog trećeg seta, jer je prvi servirao. Ali, imao sam šanse. I početkom drugog, i početkom trećeg seta. Pa onda taj neverovatan poen na brejk loptu na 4:4 i, nažalost, promašeni forhend! Mogao sam i ranije da pobedim, ali suđeno je da se ovako desi. Ovako je i slađe i bolje.

Publika je prosto nosila Cicipasa da pruži maksimum.

- Videlo se. To je bilo očigledno. Tražio je podršku i dobio je. Imao je izvanrednu podršku. Publika je bila malo izjednačenija krajem trećeg seta. Ali, sve do tada je bila na njegovoj strani. I, to je dosta doprinelo. Kad imaš ceo stadion koji kliče tvoje ime i diže te, to, naravno, menja atmosferu na terenu i momenat. Dobio je krila, a ja sam odigrao slabiji gem s nekoliko grešaka u drugom setu. Posle je podigao nivo svoje igre i bilo je prilično izjednačeno do kraja – nastavio je Nole da analizira meč na naše pitanje.

Bio je Novak premoren posle meča, ali se već posle pola sata pojavio na susretu s novinarima kao da je potpuno povratio izgubljenu energiju.

- Iskustvo, igrajući na ovakvim turnirima toliko puta u životu, nega mog tela, i sve rutine koje radim, znam da mi uvek omoguće da se brzo oporavim. Verujem svom telu, svom timu i sebi. Imam dovoljno vremena da se pripremim – najavio je Novak, odgovarajući na pitanja “Novosti”, nedeljno finale s Runeom.

