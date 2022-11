NOVAK PORAŽEN NAKON DRAMATIČNE ZAVRŠNICE: Mladi Danac pokazao KLASU i savladao Đokovića

Bio je to izuzetan meč, kakav odavno nije viđen, a poslednji gem odluke je trajao više od deset minuta i na kraju je slavio danski tinejdžer: Đoković - Rune 1:2 (6:3, 3:6, 5:7)

Tok meča:

Treći set:

5:7 - Rune je osvojio antologijski gem protiv svog idola Novaka Đokovića i ostvario istorijsku pobedu, iskoristivši drugu meč loptu koju je imao. U gemu kakav odavno nije viđen i koji je trajao više od deset minuta, Đoković je propustio da iskoristi čak šest brejk lopti! Rune je u jednom trenutku ostao bez daha prilikom servisa, ali je ipak smogao snage da dođe do najveće pobede u karijeri.

5:6 - Brejk - Rune - Dansko "čudo od deteta" je napravilo novi brejk. Sada je Rune nadomak istorijske pobede protiv jednog od najboljih tenisera svih vremena.

5:5 - Rune je osvojio gem u kome je servirao za opstanak u meču. 19-godišnji danac je pokazao da je od tvrdog materijala, nije podlegao ogromnom pritisku.

5:4 - Đoković je siguran na svoj servis i bez poteškoća osvaja gem. sada će na mladom danskom teniseru biti ogroman pritisak, jer će servirati za opstanak u meču.

4:4 - Rune uz mnogo muke ipak osvaja gem na svoj servis. Kada se činilo da Đoković može do novog brejka, mladi Danac je odigrao nekoliko izvanrednih poena i stigao do izjednačenja.

4:3 - Đoković osvaja sedmi gem, igrao je po oprobanom dobrom receptu: jak i precizan srervis i potom razotni forhend od koga nema odbrane.

3:3 - Rune je dobio veliko samopouzdanje posle napravljenog brejka, koji je potvrdio i na svoj servis. Gem je završio as udarcem, na zadovoljstvo publike.

3:2 - Brejk - Rune odmah uzvraća udarac. Novak je napravio nekoliko netipičnih grešaka za njega, a u odlučujućem poenu mladi danas je bio maestralan i u Parizu je prava drama!

3:1 - Brejk - Đoković je napravio brejk i sada ima veliku prednost. Rune nije mogao da izdrži veliki pritisak i na kraju je napravio duplu servis grešku.

2:1 - Đoković ponovo ekspresno osvaja gem. Novak je u ovom gemu imao i servis od 146 km/h!

1:1 - Rune odmah uzvraća udarac, a posle dobrog servisa odmah ide na mrežu, gde se dobro snalazi i dolazi do izjednačenja.

1:0 - Đoković lako osvaja prvi gem, u kome je pokazao i da je odličan smečer. Početak trećeg seta protiče u znaku srpskog teniskog asa.

Počeo je treći set, Đoković osvaja prvi poen na svoj servis.

Drugi set:

3:6 - Rune bez problema dobija pobednički gem u drugom setu i sada je rezultat izjednačen. Slično kao protiv Cicipasa, Đoković je i protiv Runea popustio posle fantastičnog početka.

3:5 - Đoković jedan miran gem okončava as udarcem. Ovo je Srbinu bilo preko potrebno, jer sada Rune servira za izjednačenje u setovima.

2:5 - Rune je dobio najuzbudljiviji gem u drugom setu. Pobedonosni poen je bio posebno efektan, kada je jedva uspeo da prebaci loptu na polovinu Novaka, koji nije uspeo smečom da poentira, već je napravio grešku koja njemu nikako nije svojstvena.

2:4 - Đoković je lagano osvojio ovaj gem. Uostalom, kada ga servis dobro služi, onda jedan od najboljih tenisera u istoriji sve brzo završava i rivalima ne ostavlja ni trunku nade.

1:4 - Rune je dobio gem bez izgubljenog poena. Servis je dobro služio danskog tenisera i zadržava veliku prednost u drugom setu.

1:3 - Đoković je na početku gema napravio duplu servis grešku, ali je potom bio apsolutno dominantan. Ovo je Novakov prvi osvojeni gem u drugom setu.

0:3 - Rune dobija i treći gem u drugom setu i sada ima veliku prednost. I ovaj put je viđena velika borba, nekoliko izjednačenja, ali zahvaljujući dobrom servisu gem pripada Dancu.

0:2 - Brejk! I sada Danac koristi dešavanja iz prethodnog gema i kažnjava Đokovića.

0:1 - Odužio se prvi gem u drugom setu na 12 minuta. Imao je Đoković u njemu tri vezane brejk lopte i priliku da već na ekspresno dođe do velike prednosti u drugom delu igre, ali Danac se podigao iz ponora praktično i uspeo je da osvoji gem.

Nekoliko fantastičnih razmena je viđeno, a prvi put je na meču, nakon tri greške, Rune imao i dobar čelendž. Publika je u Parizu burno reagovala nakon što je Danac osvojio poene.

Prvi set:

6:3 - KRAJ SETA! Iskoristio je poklon koji je dobio od Danca i njegov loš servis u četvrtom gemu prvog seta.

5:3 - Rune je učinio šta je morao i ostao je u igri za osvajanje prvog seta, ali sada će morati da vrati brejk.

5:2 - Od prvog servis gema Đokovića, kada je Danac imao izjednačenje, prilično je nemoćan. Novak je izgubio samo dva poena kada se igralo na njegovom prvom servisu. Nivo igre Srbina je na visokom nivou, dosad je napravio osam vinera naspram šest Runeovih i tri neiznuđene greške naspram šest njegovog rivala.

4:2 - Već tri duple servis greške je napravio mladi Rune, ali ovog puta je bez problema "odbranio" svoj servis gem.

4:1 - Siguran Novak u gemu u kom je potvrdio brejk.

3:1 - Ako se u obzir uzme neiskustvo Runea, ovo je i moglo da se očekuje. Duplom servis greškom je poklonio Danac brejk Đokoviću. Novak naravno neće imati milosti protiv rivala, ali za očekivati je da Rune iz gema u gem podiže nivo igre.

2:1 - Odličan servis Đokovića i dva vezana asa! Bez puno muke srpski teniser stiže do nove prednosti.

1:1 - Nije svejedno bilo ni Runeu koji je u prvom servis gemu napravio duplu grešku, ali ipak je prošao bez ozbiljnijih posledica i stigao do izjednačenja u gemovima.

1:0 - Prvi gem na meču pripao je srpskom teniseru koji je servisom otvorio ovo finale. Stigao je Danac do izjednačenja, ali volej, zatim i dobar forhend viner su omogućili Novaku prvo vođstvo na meču.

Teniseri su izašli na teren, uskoro će početi zagrevanje, a zatim i meč!

Uoči meča:

