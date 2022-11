'NOVAK NIKADA NEĆE BITI KAO FEDERER, ON JE SRBIN!' Reči Srđana Đokovića odzvanjaju!

Srđan Đoković, otac najboljeg srpskog tenisera Novaka Đokovića, bez dlake na jeziku govorio je o brojnim temama vezanim za srpskog asa.

Srđan je otkrio koliko je pojaviljavnje Novaka Đokovića važno za naš narod.

- Prvo da vam kažem da se on pojavio u najgore vreme za Srbiju i za srpski narod u poslednjih 50 godina. On se pojavio kao proviđenje i kao znak da mi nismo genocidan narod, da smo mi deo stare evropske civilizacije, da nemamo čega da se stidimo. Pokazao je da je nemoguće da neko takav, dečko koji je cenjen u čitavom svetu i ima poštovanje, da je nemoguće da dolazi iz lošeg naroda, kako su hteli da nas predstave ti čuveni zapadnjaci. Pokušavaju i dalje tako da nas predstave, ali mi smo čvrsti, uz svoju veru i narod, ništa nas ne može pokolebati, ako smo zajedno kada je najteže - počeo je Srđan.

Otac srpskog asa nije optimističan kada je reč o nastupu Novaka na Australijan openu. Ističe da je izvesno da neće dobiti priliku da zaigra u Melburnu početkom naredne godine.

- Isti kakav je bio kada je bio kada su ga proterali isti ti, moram da biram reči, nisam ih birao onda kada su mi držali dete u zatvoru sedam dana. To je sramota svih sramota gospodara sveta. On je bio u zatvoru. Kada je gledao na stotine Srba, koji su mu pružali podršku... Sada nije mogao ni da čuje, ni da vidi te ljude koji su mu pružali podršku. Oni su hteli jednostavno da ga slome i unište i da pokažu preko njega, koji je bio najbolji na ATP listi, da mogu da rade šta hoće. Dok je leteo između Dubaija i Melburna, promenili su zakon gde nevakcinisani ne mogu da uđu u zemlju. On nije tamo išao svojevoljno, on je bio u dogovor sa TS Australije. Ista situacija je i sada, ne znam da li će se promeniti, ali to nije ni važno. On je ostvario veliku pobedu, veću od 10 Australijan opena. Više i ne brojim koliko ih je uzeo. Njegova pobeda se ogleda u tome, što su sve te ljude iz tog zatvora posle osam godina pustili, kaže Srđan Đoković.

Srđan je uveren da niko neće lobirati da Srbin zaigra na Australijan openu.

- Da li mislite da će neko da lobira? Naravno da neće, njima nije u interesu da igra, on je i dalje najbolji. Neka urade šta misle, biće najbolji sportista svih vremena, teniser je odavno. Po svim pokazateljima je tako, u naredne dve godine će biti tako, toliko planira da igra na vrhunskom nivou. Način na koji Federer igra, moj sin nikada neće tako igrati, zarad drugih stvari koje nemaju veze sa sportom. On je Srbin i član porodice Đoković i tako se ponašati neće.

Dodatno je objasnio zbog čega ima tako oštar stav prema Švajcarcu Rodžeru Federeru.

- Zbog situacije na Kipru, verovatno. Hoću da kažem da je Novak ne samo što je najbolji teniser, nego i čovek. Strašna mi je enigma kako su mu dali da ne igra u Melburnu i Njujorku, a dali su mu u Londonu. Evo, ja ne znam. Verovatno im je pokazao da je najbolji tamo, pa su mu sprečili Njujork. I te bodove iz Londona mu nisu priznali. On vraća sve na sportskom terenu.

