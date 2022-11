IZVUKAO SE! Tajson doživeo OZBILJNU NEZGODU, jedna stvar mu je SPASILA ŽIVU GLAVU, ali bukvalno

Gvozdeni Majk je pobeđivao mnoge velikane u ringu. On ima 75,86 odsto nokauta tokom borbi u profesionalnoj karijeri. Ukupno od 58 borbi, 44 je završio nokautom.

Ali pre nekoliko dana čuveni Majk Tajson doživeo je poraz - i to od skejtborda! Bivši šampion u teškoj kategoriji je na svojim društvenim mrežama objavio video na kojem skače na skejtbord, a potom pada na leđa, tokom gostovanju u podkastu koji vodi Toni Hok pod nazivom "Hotbokin vith Mike Tyson".

Nakon što je skočio na dasku, Majk je počeo da pada unazad. Na prvi pogled delovalo je da bi mogao ozbiljno da se povredi, ali je njegov pad ublažila kožna fotelja, na koju se stropoštao nekadašnji bokserski šampion.

