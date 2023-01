KO JE MLADA SRPKINJA KOJOJ SE ĐOKOVIĆ POKLONIO U MELBURNU? Evo čime je Ana (10) oduševila Novaka

Pred rasprodatom Rod Lejver Arenom, Đoković je poražen od Kirjosa u meču neobičnih pravila, ali rezultat je ostao u drugom planu.

Ulaznice za ovaj susret rasprodate su za menje od sat vremena, a sav prihod biće prosležen humanitarnim organizacijama.

Na terenu je moglo da se vidi puno zanimljivih stvari. Od fantastičnih poena, preko Novakovog plesa i zajedničkih "ludorija" srpskog i australijskog tenisera, do fantastične devojčice kojoj se Đoković poklonio.

Prvi set pripao je Kirjosu 4:3, drugi Đokoviću 4:2, a onda je odigran super taj-brejk u kojem su Srbin i Australijanac činili dubl parove, najpre sa teniserima u kolicima, a zatim i sa mališanima.

Sa Novakom u timu igrala je Ana Marić, devojčica koja je oduševila navijače i pokazala da bi u budućnosti mogla da predstavlja veliko ime u svetu tenisa.

Bow down to the princess Ana Maric #AusOpen pic.twitter.com/8qj68aUMtX