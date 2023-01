Beker: Đoković favorit u Melburnu, želi da postane najbolji teniser u istoriji

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, Boris Beker, izjavio je danas da je srpski teniser najveći favorit za osvajanje prvog grend slem turnira sezone, Australijan opena, koji počinje u ponedeljak u Melburnu, prenosi .

Đoković je devet puta u karijeri trijumfovao u Melburnu. "Rod Lejver arena je njegova dnevna soba, tamo se oseća najudobnije. Tamoje osvojio titulu devet puta. Nedavno je trijumfovao na pripremnom turniru u Adelejdu. U finalu je pobedio Sebastijana Kordu, a pre toga je lako savladao jake protivnike Denisa Šapovalova i Danila Medvedeva. Novak je prošle godine loše prošao u Australiji, pošto je deportovan. Drago mi je da ova epizoda više nije glavna tema i što je opet sve posvećeno sportu", rekao je Beker. Legendarni nemački trener je istakao da će Đoković imati težak zadatak u Melburnu. "Očekivanja su velika, a Novak želi da izjednači rekord Rafaela Nadala po broju osvojenih grend slem trofeja. Međutim, čini se da nije 100 odsto spreman, pošto ima problema sa povredom. Đoković u dubini duše želi da postane najuspešniji teniser svih vremena. To je trenutno Nadal, a rušenje njegovog rekorda je najveći prioritet za Đokovića", naveo je Beker. Titulu na Australijan openu brani Nadal. Španski teniser je pokazao lošu formu na startu nove sezone. "Nikada se ne bih kladio protiv Nadala sve dok ima šanse da pobedi. Prošle godine mu niko nije davao šanse, a on je osvojio Australijan open. On je neverovatan takmičar, da nema šansu da pobedi ne bi igrao. Rafa je prošle godine možda mislio da je pobegao Đokoviću u trci za grend slem trofeje, ali je onda Novak osvojio Vimbldon", dodao je nemački stručnjak. Beker je istakao da je veliki navijač Rafael Nadala. "Rafa je apsolutni uzor mladim igračima. On je svima pokazao šta može da se postigne pravilnim stavom, disciplinom i čvrstom voljom. On je drugi favorit u Melburnu posle Đokovića. Treći favorit je Medvedev. Imao je nešto slabiju drugu polovinu prošle godine, ali nikako ga ne treba otpisivati. Medvedev je u poslednje dve godine dva puta stigao do finala u Melburnu. Niko ne voli da igra protiv Danila posebno na tri dobijena seta", zaključio je Beker.