A TAMAN POMISLILI DA SU GA SRUŠILI: Đoković i scena u Australiji koju Novakomrsci nisu mogli ni da sanjaju

Podstimo, iako je Nole devetostruki šampion Australijan opena, po čemu je rekorder tog turnira, prema nedavnim anketama lokalnih medija ispada da "i dalje nije omiljen 'tamo dole'", kako glasi nadimak za pomenutu državu.

Najnovije vesti na pomenutu temu govore da je jako velik broj onih Australijanaca koji smatraju da Nole ne treba da igra na ovogodišnjem Australijan openu, ali...

Kada je Nole danas došao na teren Rod Lejver arene, da bi trenirao sa Holgerom Runeom, na tribine je stiglo više hiljada navijača.

#Djokovic and Holger Rune starting their practice session on RLA. Very hot conditions in Melbourne today. #AO2023 pic.twitter.com/yPZpHE6fA3

Evo i delimičnog prikaza publike, koja je u izuzetno velikom broju došla da gleda Srbinov trening:

Naravno, čim je subotnja priprema za predstojeći grend slem okončana, Novak je prišao svojim navijačima i dugo, dugo im davao autograme:

Nole, after his practice, he immediately went to #Nolefam who were waiting for him ❤️ pic.twitter.com/f5ACfSXevA