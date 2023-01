Mekinro o Bekeru: 'Pomogao je Novaku, nadam se da će uspeti da se vrati tenisu'

Počinje Australijan open, a najbolji srpski teniser Novak Đoković biće onaj kojeg će drugi gledati da pobede i da ga "spreče" u ispisivanju istorije, a to je osvajanje desetog turnira na tlu ovog kontinenta.

Jedna od osoba koja je bila sa njim na nekim prethodnim pohodima je i Boris Beker, o kojem smo u ekskluzivnom intervjuu razgovarali i sa Džonom Mekinroom. Čuveni teniser kaže da se čuo nekoliko puta sa Nemcem, a pomenuo je i samog Novaka.

- Boris i ja se dugo znamo, od 17 godina starosti. Ssjajan je za sport na mnogo načina, upao je u probleme, a tokom vremena se nekada zapitamo da li smo kako treba. Mislio sam da će uspeti da izađe iz problema koje je imao. Retko ko je znao u kolikim problemima je on bio. Bili skoro u kontaktu, nakon što je bio u zatvoru, srećan sam što je sada van. Dopisivali smo se međusobno, treba i da se vidimo, nadam se da će se Boris vratiti ponovo u tenis - rekao je Mekinro, pa dodao:

- Mislim da sada radi za Eurosport, ako se ne varam. Kada je reč o mestu trenera, ako želi da radi to i neko ga želi na tom mestu, pokazao je da zna šta radi. Pomagao je Novaku, to iskreno mislim, ne znam da li to sada želi. U ovom momentu samo želim to, da su problemi sa kojima se borio iza njega.

Osudio je zabrane koje stoje na snazi za tenisere i teniserke iz Rusije i Belorusije i smatra da to nije nimalo fer.

- To traje već godinu dana, ne zna se ni kada će kraj. Većina njih nije ni živela u Rusiji, ne slažem se sa Vimbldonom što ih je zabranio. Nadam se da će sport otići iznad politike. Teška je situacija, mnogi su najbolji igrači iz Rusije i Belorusije, ne znate šta da radite. Sada sam u Njujorku, u hokeju trenutno ima 50-60 Rusa u NHL-u, tenis je više pogođen nego drugi sportovi. Ne znam da li ima Rusa u NBA ligi... Ne bih tako kažnjavao igrače, ne bi bilo fer.

Za kraj se dotakao i aktuelne situacije u Dejvis kupu, koji je degradiran i koji se vraća pod okrilje ITF nakon neuspelog projekta Đerara Pikea.

- Dok sam bio mlad, Dejvis kup je bio važan, ja sam se školovao da igram na Dejvis kupu, a on je sada na veštačkom disanju. Nisam iznenađen, ne krivim nikoga, ali ukratko, tužno je što se to dešava. Ljudi shvataju da su grupna takmičenja sjajna, a ispada da je Dejvis kup sada najmanje bitan. Pokušali su da naprave nešto i u Australiji, ali moraćemo da sačekamo, to takmičenje je bilo veliko, a sada je sramota. Svakako partnerstvo nije radilo.