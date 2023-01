Kirjos: Potpuno sam slomljen, vratiću se da igram na najboljem nivou

Australijski teniser Nik Kirjos ponovio je danas da je morao da se povuče sa prvog grend slem turnira sezone, Australijan opena zbog povrede meniskusa kolena.

"Slomljen sam potpuno. To je moj domaći turnir gde sam pobedio u dublu i verovatno igrao najbolji tenis u svom životu. Sve što mogu da uradim jeste da se vratim. To je brutalno. Bio sam veoma strog prema sebi posle Ju-Es opena i zaista sam pokušao da uradim prave stvari kako bih ovde stigao u najboljoj formi. Vratiću se da igram na najboljem nivou", rekao je Kirjos, prenose mediji u Melburnu. Fizioterapeut australijskog tenisera Vil Maher rekao da je egzibicioni meč sa Novakom Đokovićem bio samo proba za Kirjosa. "Dali smo šansu kolenu, ali bolelo ga je na svakom treningu. Nije to povreda koja će mu ugroziti karijeru, ali želeli smo da izbegnemo da se pogorša. Vrlo je realno da se vrati za Indijan Vels", dodao je Maher. Umesto Kirjosa u prvom kolu turnira u Melburnu će igrati Denis Kudla protiv Romana Safiulina.