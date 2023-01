OVOME SE BAŠ, BAŠ NIKO NIJE NADAO! NADAL ELIMINISAN SA AUSTRALIJAN OPENA! Amerikanac POČISTIO Rafu posle 3 seta!

Amerikanac Mekenzi Mekdonald počistio je Rafu u tri seta - 6:4, 6:4, 7:5 i plasirao se u 3. kolo grend slema u Melburnu.

TREĆI SET:

5:7 - POBEDA KARIJERE MEKENZIJA MEKDONALDA!

5:6 - BREJK! Nadal pred eliminacijom sa Australijan opena! Amerikanac koristi drugu brejk priliku i stavlja Rafu na velike muke!

5:5 - Amerikanac je blizu pobede...

5:4 - Španac SPASAO BREJK LOPTU

4:4 - Sada istom merom uzvraća Mekenzi

4:3 - Nadal sa nulom osvaja ovaj gem

3:3 - Novo izjednačenje

3:2 - Španac čuva svoj servis

2:2 - Nema brejka! Amerikanac uz malo oscilacija dolazi do gema

2:1 - Španski teniser sjajno servira

1:1 - Mekdonald izjednačio

1:0 - Krenuo je Mekdonald bez respekta i u trećem setu, ali Nadal ipak uspeva da osvoji servis-gem

Prva dva seta, oba sa 6:4, 6:4 dobio je trenutno 64. teniser planete, dok se Rafael Nadal, drugi igrač na ATP listi nalazi pred eliminacijom sa Australijan opena.

Španski teniser je u jednom trenutku tražio i medicinsku pomoć, ne bi ikako uspeo da se vrati u meč.

If there ever was a time to ban the wave, it’s at this moment as Rafael Nadal is receiving an off-court medical timeout. #AusOpen | #AustralianOpen



pic.twitter.com/LmkjZexHi5