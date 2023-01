RAFINA SUPRUGA PLAKALA KAO KIŠA! Nadal završio takmičenje u Melburnu, Ćiska nije mogla da se smiri - SUZA SUZU STIŽE! (FOTO)

Njene suze obišle su planetu i sve vreme joj je bilo veoma teško jer se njen voljeni muči na terenu sa Mekenzijem Mekdonalndom koji je nad Špancem ostvario pobedu karijere.

Drugi teniser sveta povredio se u završnici drugog seta, posle toga se slabo kretao i trčao, ali je ipak završio meč.

Nadal je povredio preponu u tom gemu i zatražio je pomoć lekara. Kada se posle intervencije vratio na teren mučio se i slabo se kretao.

Nadal's wife Mery in tears during one of the changeovers... pic.twitter.com/09OEOLXtSh