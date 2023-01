OGLASIO ĐOKOVIĆ! Pobesneo zbog ŠIRENJA LAŽI: Ovako nikada nije reagovao

Srpski teniser Novak Đoković se neočekivano oglasio na Instagramu pošto je Eurosport objavio da se "usprotivio sudiji i otišao u toalet i tako prekršio pravila". Objasnio je šta se zaista desilo u tom trenutku...

Srpski teniser Novak Đoković morao je da ode u toalet na samom startu meča protiv Roberta Karbaljesa Baene u prvom kolu Australijan opena, a kada je pozvao glavnu sudiju da je obavesti - prvo se nije odazivala, a zatim ga je dozivala i onda nju Nole nije čuo. Mnogi nisu shvatili šta se dogodilo u tom trenutku, pa ni televizija "Eurosport" koja je okačila snimak na Tviter ne dajući pravi kontekst navijačima i to je izuzetno razljutilo Đokovića.

Nije ovo prvi put da se o njemu šire laži na društvenim mrežama, i to sa najvećih teniskih kanala na svetu, ali posle "kiksa" koji je napravio Eurosport - Đoković je odlučio da se prvi put oglasi i objasni šta se zaista desilo.

"Molim da Eurosport proveri svoje informacije pre nego što postavi na društvene nešto ovako pogrešno i pritom osuđujuće. Glavni sudija mi je dozvolila da odem u toalet, ali mi je rekla da to nije pauza za toalet, već da moram to da obavim tokom pauze između gemova. Rekla mi je, a to niste snimili kamerama, da moram da požurim. Kada sam već skoro izašao sa terena, ona me je pozvala (ja nisam čuo) da mi kaže da je toalet na suprotnoj strani terena", pojasnio je Đoković njihovu komunikaciju koja nije primećena u prvi mah, dodavši da nije uradio ništa loše ili protiv pravila.

"Našao sam i taj toalet u koji sam pošao i morao sam da budem vrlo brz zbog vremena. Nisam joj se usprotivio niti sam prekršio neko pravilo. Dala mi je dozvolu i rekla da budem brz. Sledeći put budite pažljiviji s time što kačite, imate odgovornost prema mnogo navijača koji prate vašu stranicu".

Novak Đoković je inače pomenuti meč dobio u tri seta (6:3, 6:4, 6:0) i plasirao se u drugo kolo Australijan opena gde ga danas ne pre 9 časova po srpskom vremenu očekuje duel sa Enco Kuakoom iz Francuske.

