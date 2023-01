ĐOKOVIĆ UZ POVREDU DO 3. KOLA MELBURNA: Novak SILOVITO krenuo, izgubio set, pa RAZBUCAO mladog Francuza

TOK MEČA:

Nije bilo mnogo dileme ko će biti pobednik ni pred početak ovog duela, a na terenu je odnos snaga samo potvrdio očekivanja. Enco Kuako je bio daleko od senzacije koju je priredio u prvom kolu, poraz od jednog od najboljih u istoriji tenisa je bio neminovan.

Novak je očitao lekciju mladom Francuzu koji je pokušao da mu parira i na mahove je to uspeo, ali svakako nedovoljno da načini neko iznenađenje.

Sjajno je srpski as otvorio meč i već u četvrtom gemu stigao do brejka. Tokom tog gema Kukao je izvrnuo skočni zglob, a posle pružene medicinske pomoći ipak odlučio da nastavi meč. Jedan gem koji je osvojio na startu bilo je sve što je uradio u prvom setu.

Drugi set je već doneo malo agresivniju igru Francuza, čuvao je svoj servis i rešavao sve u svoju korist kratkim poenima. Sa druge strane, Novak je rutinski odrađivao servis gemove, a pobednika je odlučio taj-brejk u kojem je bolji bio - Kuako.

Da Đokovićeva povreda nije prošlost videli smo sredinom drugog seta kada je bio primoran da uzme medicinski taj-aut. Mučio se Nole sa povredom i u nastavku igre, slabije se kretao, te je rešenje za čvrstu igru protivnika nalazio u agresivnim udarcima.

Posebno u trećem setu kada je stigao do ranog brejka već u drugom gemu, a onda ubacio u petu brzinu i samleo protivnika. U istom ritmu je nastavio u četvrtom setu i obezbedio treće kolo Australijan opena.

Naredni protivnik Đokoviću biće bugarski teniser Grigor Dimitrov. Taj meč je na programu u subotu.

6:0 - NOVAK ĐOKOVIĆ U TREĆEM KOLU AUSTRALIJAN OPENA!

5:0 - Pitanje pobednika je rešeno

4:0 - Novak GAZI Francuza! Koristi drugu brejk loptu i oduzima servis protivniku

Navijači koji su tokom celog meča pravili problema udaljeni su sa stadiona!

3:0 - Gem koji je trajao 11 minuta pripada Novaku! Uspeo je srpski teniser da spasi i brejk loptu - nije mu bilo lako, protivnik je pružao snažaan otpor

Navijač od početka meča sve vreme provocira Novaka, sada se srpski as pobunio kod sudije zbog toga i traži da se udalji sa tribina...

2:0 - BREJK! Naterao je Đoković protivnika da napravi neverovatne greške i iskoristio četvrtu brejk priliku da duplira prednost

1:0 - Odlično je Nole krenuo - Francuz nema snage da isprati maestralne udarce srpskog asa

6:2 - NOVAK OSVOJIO TREĆI SET!

5:2 - Novak igra sjajno i sve je bliži osvajnju trećeg seta

4:2 - Koaku osvaja gem sa "nulom"

4:1 - Lako stiže Nole do nove predosti. Stiče se utisak da mladi Francuz više nije tako opasan...

3:1 - KAKAV GEM! U dugoj razmeni poena Novak je imao čak četiri brejk prilike, a Kuako ih je isto toliko puta spasao.

3:0 - Silovit je Nole u nastavku igre, sjajno servira i ne dozvoljava protivniku da uzme maha

2:0 - TAKO JE! Novak pravi rani brejk u trećem setu - Francuzu ne dozvoljava ni jedan poen u ovom gemu

1:0 - Novak agresivno servira i sa "nulom" dolazi u prednost

6:7 (5-7) - ENCO KUAKO OSVOJIO DRUGI SET!

6:6 - Fanstastičnim forhendom Đoković izjednačava - gledaćemo taj-brejk

5:6 - Propustio je Nole dve brejk šanse u ovom gemu!

5:5 - Posle kratke pauze, Novak servira - dosta greši, noga ga muči - ne može da se osloni na nju. Francuz osvaja lake poene, ali i njega muči povreda, pa se slabije kreće... Ipak, na 30:30 Đoković pokušava agresivniim udarcima da završi gem, ali ne da mu se. Na kraju - preživeo je ovaj gem!

Sada je medicinska ekipa na terenu zbog Novaka! Srpski teniser je napustio teren i otišao u svlačionicu!

5:4 - I dalje nema brejka! Fastastičnim udarcima Francuz osvaja poene, sa druge strane Novak se lošije kreće po terenu - u jednom momentu skakutao je na desnoj nozi, podižuću levu (povređenu)

4:4 - Dobar gem za Đokovića, sigurnim servisima poravnava rezultat

3:4 - Đoković propušta brejk priliku, Kuako asom ostaje u gemu, a potom i dolazi do novog vođstva! Nole još uvek bez rešenja

3:3 - Novak je u početku imao problema sa prvim servisom, pa je Kuako stigao do 30:40. Nole se budi u nastavku i imamo novo izjednačenje

2:3 - Kuako ne popušta - čuva svoj servis

2:2 - Novo izjednačenje!

1:2 - Francuz opet vodi - nema nameru lako da se preda!

1:1 - Siguran gem za Novaka!

0:1 - Kuako osvaja drugi gem u ovom meču! Zaigrao je malo agresivnije i to mu se isplatilo

6:1 - Novak osvojio prvi set!

5:1 - Nole potpuno slomio otpor mladog rivala. Još jedan BREJK!

4:1 - Đoković potvrđuje brejk! Enco je rovit, slabo se kreće po terenu

Ovacije publike za mladog Kuakaa - ipak se vraća na teren! Posle ukazane medicinske pomoći meč je nastavljen!

3:1 - BREJK! Posle 15 razmenjenih poena i jedne propuštene brejk prilike, Novak ipak koristi drugu i uvećava prednost. Tokom ovog gema Kuako je izvrnuo skočni zglob i trenutno mu se ukazuje pomoć, mladi Francuz u suzama...

