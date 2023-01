Novak Đoković kao opciju ima i povlačenje sa AO: 'Imam dva puta pred sobom, ovaj sam odabrao'

Novak Đoković se plasirao u treće kolo Australijan opena, pošto je savladao Francuza Enca Kuakoa sa 3:1 u meču u kojem je imao problem sa povredom, ali i sa pijanim navijačima koji su ga konstantno provocirali tokom meča.

Posle meča, Novak je u izjavi za TV kamere zabrinuo sve odgovorom na pitanje o stanju povrede, a slično je ponovio i na konferenciji za novinare.

- Srećan sam što sam uspeo da dobijem ovaj meč, krediti idu isto i Encu koji je odigrao dobro. Imali smo povrede obojica. Nije idealno sa povredom, ne želim da idem preduboko, želeo bih da se osećam drugačije, ali to je što je. Imate nešto vremena da se oporavite, to ću da raidm, neću da treniram u danima između, kako bih došao do svog nivoa.

- Imam razlog da budem zabrinut, ali razumiem situaciju. Moj fizio i moj tim radi sve da bih bio spreman da bih igrao svaki meč. Imam dva pravca, da nastavim ili da odustanem, ali nastaviću da igram, to sam odabrao. Znam da će svaki meč biti sve teži od prošlog.

- Pre dve godine sam pokidao mišić, otišao sam dalje i osvojio turnir. Sada ne znam kako će moje telo regovati, idem dalje iz dana u dan i videćemo na šta će to izaći - rekao je Đoković.

Novak će u nastavku turnira igrati protiv Grigora Dimitrova.