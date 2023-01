MELBURN PROGUTAO JOŠ JEDNOG FAVORITA - KRAJ ZA MEDVEDEVA! Korda OBRISAO Rusa sa terena!

Američki teniser Sebastijan Korda savladao je Danila Medvedeva i tako režirao novo iznenađenje na Australijan openu - 3:0 (7:6, 6:3, 7:6).

Nije se do sada Australijan open pokazao kao uspešan turnir za najveće favorite, a još jedan dokaz za to dobili smo danas. Sedmi nosilac Danil Medvedev počišćen je sa terena za samo dva sata igre. Od njega je bio bolji Sebastijan Korda sa 3:0 (7:6, 6:3, 7:6) pa će mladi Amerikanac igrati u četvrtom kolu grend slema.

Korda je svoj raskošan talenat pokazao pre desetak dana u finalu Adelejda kada je igrao protiv Novaka Đokovića. Srpski teniser se pošteno namučio, ali je na kraju došao do titule u 2023. godini. Ipak, bilo je jasno da bi Amerikanac mogao da bude prijatno iznenađenje ove sezone, a potvrda je stigla već na startu iste.

Sjajno je američki teniser otvorio meč, napravio i brejk, ali se ruski bombarder vratio. Igralo se gem za gem sve do završnice prvog seta koja je rešena u taj-brejku. Bio je to početak kraja za Medvedeva budući da je Korda dobio na samopouzdanju i rutinski "samleo" protivnika do kraja.

Već drugi set mnogo lakše je Amerikanac rešio u svoju korist sa 6:3, a u trećem se pitanje pobednika nije ni postavljalo. Sebastijan Korda će u četvrtom kolu Australijan opena igrati protiv Huberta Hurkača koji je danas bio bolji od Denisa Šapovalova.