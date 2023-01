NOVAK U KLINČU SA SUDIJOM: Đoković opomenut ZBOG OVOGA, a u pauzi nije ostao dužan arbitru! (VIDEO)

Naime, Novak je opomenut od strane sudije jer servis nije odrađen u previđenom vremenu, da bi mu se Srbin "revanširao" na prvoj pauzi.

"Svaka ti čast, sjajno si to uradio, hvala", sakrastično je komentarisao Novak uz napomenu da je to bilo prvi put u setu, kao i da je opomena mogla da izostane.

“First time in the entire set… break point and you give me time violation.”



Novak Djokovic spoke with the umpire after receiving a time violation on his serve.#AusOpen | @discoveryplusUK pic.twitter.com/hYC6DKbo6U