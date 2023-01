Barbara Šet uštinula Novaka pre intervjua: "Moram ovo da uradim, da proverim jesi li ljudsko biće" (VIDEO)

Bio je Novak fokusiran od prvog do poslednjeg poena i nije dao rivalu ni promil šanse. Mnogi su impresionirani na kakvom nivou je odigrao ovaj meč.

Javio se i Nik Kirjos iz bolice, a posle meča je i bivša teniserka, a sada reporterka Eurosporta Barbara Šet morala da ga uštine, da se uveri da je Novak ipak samo ljudsko biće.

- Novače, kakva partija! Moram da te uštinem da proverim da si i dalje ljudsko biće. Da, mislim da jesi, ali kakva je ovo bila perfekcija na teniskom terenu? - započela je intervju Barbara Šet na neobičan način, na šta je Novak odgovorio sa osmehom na licu.

- Bilo je blizu perfekcije, ne mogu mnogo da kažem o mojoj partiji, od starta sam se sjajno osećao i sa svojom nogom, najbolje od početka turnira, bio sam slobodan da se krećem okolo, znao sam šta da očekujem na terenu u smislu publike i atmosfere. Nikada nisam igrao sa De Minorom u karijeri, nisam znao kakav treba da bude plan igre, znao sam da moram da budem agresivan od starta, jer je on jedan od najbržih tenisera na turu i da mu oduzmem vreme. Od starta do kraja je bilo sjajno, osećao sam se sjajno, srećan sam - rekao je Novak.

"There's not much to say about my performance... it was 𝐚𝐥𝐦𝐨𝐬𝐭 𝐟𝐥𝐚𝐰𝐥𝐞𝐬𝐬!" 💪



😅 @Babsschett had to pinch Novak Djokovic make sure he was human after 𝙩𝙝𝙖𝙩 display 🤖#AusOpen | @DjokerNole pic.twitter.com/lSHc3wm2oV