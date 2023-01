NOVAK MORA DA IGRA! Legendarni TENISER će učiniti SVE da ĐOKOVIĆ dođe u Ameriku!

Direktor Mastersa u Indijan Velsu Tomi Has izjavio je danas u Melburnu da bi bila šteta ako srpski teniser Novak Đoković ne bi mogao da igra u SAD, pošto nije vakcinisan protiv korona virusa, prenosi Rojters

Đoković bi mogao da propusti masterse u Indijan Velsu i Majamiju, pošto je američka vlada do aprila produžila zabranu ulaska u zemlju nevakcinisanim strancima.

Rojters podseća da Đoković prošle godine nije igrao na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju, kao i na Ju-Es openu, pošto nije vakcinisan protiv korona virusa.

- Bila bi šteta da Đoković ne dođe na ove turnire, ili mu ne bude dozvoljeno da dođe - rekao je Has novinarima u Melburnu gde se održava Australijan open.

Masters u Indijan Velsu biće odigran od šestog do 19. marta, dok je turnir u Majamiju na programu od 19. marta do drugog aprila. Has je dodao da će organizatori Indijan Velsa učiniti "sve" da pomognu Đokoviću da zaigra na ovom turniru.

- Vlasti bi trebalo da ukinu ova pravila sredinom aprila. Bilo bi lepo da se odreknemo tih obaveza malo ranije kako bi Đoković mogao da dođe i igra u Indijan Velsu i Majamiju. Mislim da želi da igra, pa treba da mu damo šansu. Nadam se da će Đoković igrati u Indijan Velsu - dodao je Has.

On je na kraju rekao da se nada da će Đoković, ako bude zdrav, preuzeti prvo mesto na ATP listi. Đoković će u sredu u četvrtfinalu Australijan opena igrati ruskog tenisera Andreja Rubljova.

Autor: