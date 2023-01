KORDA PREDAO MEČ U TREĆEM SETU: Karen Hačanov u polufinalu Australijan opena (VIDEO)

Hačanov je vodio sa 7:6, 6:3, 3:0 u trenutku kada je Korda morao da preda meč zbog povrede desnog zgloba.

Trenutno 20. teniser sveta plasirao se u svoje drugo grend slem polufinale gde će igrati protiv pobednika meča Stefanos Cicipas - Jirži Lehečka.

All respect between these guys 🤝@karenkhachanov • Sebastian Korda • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/7q3q3qI7ye