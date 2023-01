BRAVO MAJSTORE! NOLE PREGAZIO RUSA! Đoković se plasirao u polufinale Australijan opena

Maestralni Srbin je u četvrtfinalu ubedljivo savladao neugodnog ruskog tenisera Andreja Rubljova sa 3:0 (6:1, 6:2, 6:4)

Novak će se za svoje 10. finale popularnog "Ozi opena" boriti protiv Amerikanca Tomija Pola, koji je ranije danas savladao sunarodnika Bena Šeltona sa 7:6 (6), 6:3, 5:7, 6:4.

Povreda, provokacije sa tribina, snažan vetar, agrisivan Rus... Ništa od ovoga nije moglo da stane na put neuništivom Srbinu. Bio je Novak prilično nervozan na ovom meču, raspravljao se sa sudijom zbog provokatora sa tribina, urlao na Ivaniševića, besneo zbog snažnog vetra koji mu je pravio ozbiljne probleme... Međutim, to nije uticalo na njegovu igru, koja je ponovo bila impresivna.

Od samog starta meča vršio je pritisak na servis rivala. Već u drugom gemu Novak je imao prvu priliku za brejk na meču. Rubljov je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije i osvoji taj gem, ali to je bilo sve što je uradio u ovom setu. Novak je u nastavku vezao pet gemova, dva puta oduzeo servis rivalu, i sa ubedljivih 6:1 završio posao.

Bilo je evidentno da je Rubljov podigao agresivnost u drugom setu, ali ni to mu nije pomoglo protiv sjajnog Novaka. Samo u uvodna tri gema uspevao je da pruži dostojan otpor Đokoviću, koji u nastavku u potpunosti preuzima kontrolu na terenu. Novak ponovo osvaja pet gemova u nizu i dolazi do praktično nedostižnih 2:0 u setovima (6:2).

U istom ritmu nastavio je Novak i u trećem setu. Odmah na startu oduzeo je servs rivalu i potpuno ga ubio u pojam.

NOVAK ĐOKOVIĆ-ANDREJ RUBLJOV

UŽIVO:

Treći set:

5:4 - Dobija sada Rus gem, a Nole servira za pobedu!

5:3 - Rubljov servira da ostane u meču!

4:3 - Ne dozvoljava Rubljov da Đoković ode na dva brejka prednosti!

4:2 - Rutinski gem za Novaka i Rus je u sve bezizlaznijoj poziciji...

3:2 - Uspeva Rubljov da "preživi", ali deluje da neće još dugo...

3:1 - Sjajno servira Novak i sigurnim korakom grabi ka polufinalu!

2:0 - Bez ikakvih problema Nole potvrđuje brejk!

1:0 - Brejk! Deluje da je Rus svestan da ne može da izbegne poraz...

Drugi set:

6:2 - Ma ne može mu niko ništa! Imao je brejk loptu Rubljov sada, ali pregazio je Novak Rusa i u drugom setu! Još jedan ga deli do polufinala AO!

5:2 - BREJK! Dupla greška Rubljova i novi brejk za Novaka !

4:2 - Sada je Novak bio ljut na vetar, koji je "radio" protiv njega i glasno vikao:"Šta je ovooo breee". Na kraju jednog poena se čuo glasan urlik našeg asa, a na kraju mu je pripao izuzetno težag servis-gem!

3:2 - BREJK! Tri vezane brejk lopte imao je Novak! Prvu je spasio Rubljov, ali nije imao snage za druge dve!

2:2- Bravo! Sa nulom dobija Nole ovaj gem!

2:1 - Rubljov uzima drugi gem, a Novak je vidno besan, pa je razmenio nekoliko reči sa trenerom Goranom Ivaniševićem...

1:1 - Teže nego do sada Nole osvaja gem na svoj servis! Đoković juri 44 grend slem polufinale u karijeri, a ispred njega je Federer sa 46!

0:1 - Najlakši servis-gem za Rubljova od početka meča!- Novak je pojasnio sudiji na pauzi šta traži od njega, vezano za navijača koji ga provocira i dobacuje!

Prvi set:

6:1 - Dve brejk lopte imao je Rubljov u gemu u kojem je Novak servirao za set! Ali najatraktivniji poen na meču pripao je Đokoviću, a nakon toga i set!

5:1 - Novi brejk za Đokovića! Novak se žalio sada sudiji da neko nešto dobacije od početka meča i da ga je čuo već 10 puta! Velika borba vodila se i u ovom gemu, u kojem je Rus imao čak pet brejk lopti. Rus je spasio četiri, ali više nije mogao!

4:1 - Bravo za Novaka! Fantastična serija servisa i Đoković sada potvrđuje brejk!

3:1 -BREJK ZA NOVAKA! Brejk loptu imao je Đoković i u ovom gemu i to na drugi servis Rusa! Dupla servis greška dovela je našeg asa do brejka!

2:1 - Ponovo Novakova dupla greška, neuobičajeno za njega na početku meča...Ipak, dobri servisi nakon toga su je anulirali.

1:1 - Fenomenalan gem! Dobro je servirao Rubljov, Novak sjajno odgovarao, publika je videla prelepe poene i meč loptu za Srbina, koju on nije iskoristio!

1:0 - Odmah na startu duela Nole pravi duplu servis grešku. Ipak, brzo se konsolidovao i dobio gem. Viđen je i prvi as na meču...

09:40 - Novak i Andrej su na terenu Rod Lejver arene, a Đoković je odlučio da servira prvi.

🔟 It's Day 10 at #AO2023!



✨ Quarterfinals

🎾 BIG matches

💭 Dreams of the semis



Here's what's on today at the #AusOpen 👇 pic.twitter.com/LDJmjMA4qj