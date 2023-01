RAFAEL NADAL SAOPŠTIO LOŠE VESTI: Progovorio o povredi! Evo koliko će odsustvovati

„Danas sam bio na klinii u Barseloni gde su mi uradili brojne testove. Rezultati iz Melburna su potvrđeni, rok ostaje isti. Slede terapije, pa ćemo za tri nedelje uraditi nove testove da vidimo napredak“, rekao je Nadal.

Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos. Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución 🙏