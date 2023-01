Neverovatan podatak: Đoković je svake godine igrao Gren slem finale, osim u dva navrata

Novak je tako i šestu uzastopnu godinu došao makar do jednog Gren slem finala, i to već na prvom od četiri najveća turnira u sezoni.

Ipak, neverovatan podatak je to da je Đoković od 2007. godine, svake godine igrao bar jedno Gren slem finale, osim u dva navrata, 2009. i 2017. godine.

Can’t believe you missed 2009 and 2017, what happened @DjokerNole ? ☺️☺️☺️☺️☺️



UNBELIEVABLE ACHIEVEMENT! https://t.co/6UJQyyUGPh