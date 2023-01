(UŽIVO) ĐOKOVIĆ - CICIPAS: Novak furiozno stiže do PRVOG SETA! Magija na terenu!

Nakon dvonedeljne borbe sa povredama, navijačima, novinarima i rivalima najbolji teniser svih vremena Novak Đoković došao je do samog kraja. Srpski as će se danas protiv Stefanosa Cicipasa borti za svoju 22. grend slem tituli, odnosno, deseti trofej na Australijan openu!

Srpski teniser do sada je deset puta pobeđivao Stefanosa Cicipasa, dok je Grk dobio samo dva meča. Njih dvojica su se već sastali u finalu grend slema, bilo je to na Rolan Garosu 2021. godine.

NOVAK ĐOKOVIĆ - STEFANOS CICIPAS

UŽIVO:

DRUGI SET

3:4 - Još jedna je to bila solidna prilika, 40:40, onda dva loše odigrana poena Novaka koji je počeo da se nervira i da se raspravlja sa svojim boksom. Umeo je to da iskoristi Cicipas i ponovo povede.

3:3 - Cicipas uzima prvi poen na servis Novaka Đokovića, ali je potom srpski as vezao četiri i ponovo izjednačio!

2:3 - Uzvraća Đoković istom merom Cicipasu, pošteno se Grk namučio da osvoji svoj servis gem, ali je na kraju uspeo. Rasplamsala se borba u drugom setu!

2:2 - Po prvi put od početka meča Novak je bio pod pritiskom. Imao je Cicipas 15:30, međutim, to je samo razbudilo Đokovića koji je vezao tri poena i poravnao rezultat u drugom setu!

1:2 - Nešto lakše i Cicipas dolazi do svojih servis gemova na startu drugog seta. Nema šta da izgubi grčki teniser, čini se da je pustio ruku i to za sada daje rezultate!

1:1 - Novak odličan u narednom gemu! Nikakve šanse nema Grk ukoliko Novak bude nastavio sa ovakvom igrom!

0:1 - Uspeva Stefanos Cicipas da dobije prvi gem u drugom setu. Sjajno je služio servis grčkog tenisera, ali se čini da mu taktika sa što kraćim poenima za sada ne polazi za rukom.

PRVI SET

6:3 - Nole lagano stiže do prvog seta!

5:3 - Prvi put na meču Cicipas je bez pritiska uspeo da dođe do svog servis gema. Delovalo je da Novak nema ambicija da napadne grčkog tenisera budući da će sada imati daleko lakši zadatak - servira za osvajanje prvog seta!

5:2 - As za kraj još jednog gema na servis Novaka Đokovića. Crta srpski teniser po terenu, Cicipas ne uspeva da dođe do šanse za brejk i sada će servirati za ostanak u prvom setu!

4:2 - Još jednom je Stefanos Cicipas bio pod pritiskom u svom gemu, ali ga je poslužio servis kada je bilo potrebno. Đoković je imao šansu da dođe do novog brejka, ipak, odoleo je Grk i sa dva asa smanjio zaostatak.

4:1 - Ponovo je Cicipas bio samo nemi posmatrač, a Đoković održao novi čas tenisa. Srpski teniser je došao do još jednog rutinskog gema, ovoga puta je Grk dobio dva poena (oba posle Đokovićeve greške). Imao je Stefanos na kraju šansu da malo "zakuva" situaciju, ali je usledio katastrofalan drop šot što je Novak umeo da iskoristi.

3:1 - BREJK! Nije uspeo Đoković da iskoristi prve dve brejk lopte, ali je zato treća bila srećna za Novaka. Terao je srpski teniser Stefanosa Cicipasa na promašaje, a onda je Grk duplom servis greškom prepustio gem najboljem svih vremena!

2:1 - Bez greške! Srpski teniser osvaja još jedan gem na svom servisu, sada Cicipas nije dobio ni utešni poen. Gotovo da nije bilo igre u trećem gemu budući da je Đoković sjajno servirao.

1:1 - Nije iskoristio Novak Đoković dve brejk lopte na startu meča. Poslužio je servis Stefanosa Cicipasa kada je bilo najpotrebnije, ali početak koji obećava kada je srpski teniser u pitanju.

1:0 - Prepustio je Novak Đoković samo jedan poen svom rivalu na startu meča i to nakon neiznuđene greške iz bekhenda. Za razliku od polufinala Srbina servis dobro služi od samog početka.

MEČ JE POČEO! Novak prvi servira!

09:39 - SPEKTAKL! Veliki broj navijača dočekao je Novaka Đokovića gromoglasnim hukom. Čini se da će Srbin imati veću podršku sa tribina!

09:38 - Na teren je prvo izašao Stefanos Cicipas koji je dočekan ovacijama!

09:34 - Đoković i Cicipas još uvek nisu izašli na teren Rod Lejver Arene! Čini se da ćemo još malo pričekati na početak velikog finala Australijan opena!

09:30 - Krov Rod Lejver Arene bio je zatvoren do pre nekoliko minuta zbog kiše, ali će Cicipas i Novak igrati pod otvorenim nebom!

09:20 - Izvesno je da će finale između Stefanosa Cicipasa i Novaka Đokovića kasniti najmanje desetak minuta.

08:59 - Nisu se do sada Novak Đoković i Stefanos Cicipas sastajali na Australijan openu. Ipak, njih dvojica odigrali su dva meča na grend slemovima - oba na Rolan Garosu. Srbin ima dve pobede od kojih je jedna upisana u finalu 2021. godine - 3:2 (6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

08:53 - Novak Đoković je u seriji od devet pobeda protiv Stefanosa Cicipasa, a poslednja je upisana na Završnom mastersu u Torinu prošle godine. Bio je srpski teniser tada bolji sa 6:4, 7:6.

08.40 - Novak Đoković izašao je na teren u "Rod Lejver areni" sat i po pre početka finala. Dobra vest jeste da nema bandaže oko butine, kako je to bio slučaj na prethodnim mečevima.

08.12 - Pred našim teniserom u Melburnu redom su padali Robert Karbaljes Baene (3:0), Enco Kuako (3:1), Grigor Dimitrov (3:0), Aleks de Minor (3:0), Andrej Rubljov (3:0), a u polufinalu Tomi Pol (3:0). Ostao je još "samo" Stefanos Cicipas.

08.11 - Novak ima priliku da osvoji 22. grend slem trofej u karijeri. Time bi se izjednačio sa Rafaelom Nadalom na večnoj listi. Pobeda u Melburnu bi vratila Đokovića na prvo mesto ATP liste. Time bi nastavio da niže nedelje na tronu, po čemu je i sada ubedljivi rekorder sa 373 nedelje na tronu.

