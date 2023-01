MOĆAN POTEZ! U Novakovu čast čuveni brend lansirao SPECIJALAN odevni komad: Neće moći svako da ga priušti!

Nažalost, ovaj fenomenalan odevni komad neće moći da priušti svako. Simbolično, samo 22 jakne naći će se u prodaji.

"Slavimo Đokovićev 22. Grend slem trofej. Lansirali smo specijalnu jaknu, biće dostupna samo 22 primerka u čitavom svetu", poručili su iz kompanije.



Posebno dizajnirana jakna sa brojem 22, koju je Novak nosio nakon trijumfa u finalu Australijan opena, oduševila je Novakove fanove koji bi voleli da je vide u svom garderoberu. Nažalost, samo najvećim srećnicima, sa dubokim džepom, ispuniće se ta želja.

To celebrate @DjokerNole's 22nd Grand Slam victory, we launched a special jacket only available in 22 pieces worldwide.🧵 pic.twitter.com/3DDAFzXzWi