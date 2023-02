'NEKONTROLISANO!' Ovako je zaprepašćeni Si-En-En izvestio svetsku javnost da je Novak Đoković osvojio Australijan open!

Podsetimo, Novak Đoković je Australijan open 2023. osvojio pobedivši u finalu Cicipasa.

"Rezultat je bio poznat, ali lakoća s kojom je ostvaren je ipak bila iznenađenje.

Istorijske implikacije ovog meča svakako nisu okovale Novaka Đokovića: Srbin je pobedio Stefanosa Cicipasa u tri seta i 10. put osvojio titulu na Australijan openu, čime je došao do izjednačenja rekorda od 22 grend slem trofeja.

Nakon što je trijumfovao sa 6:3, 7:6(4), 7:6(5), Đoković je otišao u ložu i nekontrolisano jecao. Značaj i emotivni momenat tog dostignuća su ga nadvladali. Čak i kada se, iz publike, vratio na stolicu pokraj terena, Đoković je sakrio lice u peškir, a televizijske kamere su uhvatile zvuk njegovog konstantnog plača.

Prošle godine Đoković nije mogao da odbrani titulu jer je deportovan iz Australije kao nevakcinisan protiv Covid-19. Ove godine u Melburn parku je imao povredu zadnje lože, a morao je da se nosi sa ispadom svog oca, Srđana, koji je snimljen sa grupom proruskih pristalica na Australijan openu.

Tokom ceremonije proglašenja pobednika turnira, Đoković je ovu pobedu opisao kao najveću u životu.

- Ovo je bio jedan od najizazovnijih turnira koje sam ikada igrao, imajući u vidu sve okočlnosti, rekao je i dodao:

- To što nisam igrao prošle godine, pa ovogodišnji dolazak... Želeo bih da se sada zahvalim svim ljudima koji su mi priredli dobrodošlicu, koji su učinili da se osećam prijatno. Samo moj tim i moja porodica znaju kroz šta smo prolazili u poslednjih četiri do pet nedelja i, zato kažem, ovo je najveća pobeda u mom životu, kada se sve te okolnosti uzmu u obzir.

Statistika je zapanjujuća, a kvalitet i doslednost njegovog tenisa još više. Đoković je poslednji put izgubio na Australijan openu 2018. godine, njegov niz pobeda sada se proteže na 28 mečeva. Na ovogodišnjem turniru izgubio je samo jedan set.

Đoković i Rafael Nadal sada dele muški rekord po najvećim pobedama, dok je Đoković tek drugi čovek koji je osvojio više od 10 titula na jednom grend slem turniru. Drugi je, naravno, Nadal, koji je osvojio Rolan Garos 14 puta.

Bez sumnje, ova dvojica su svevremeni velikani, i to ne samo u svom sportu, već i u sportu uopšte. Ko je od njih najveći? Ta bitka i debata su u toku, a tenis samo ima korist od toga.

Pobeda nad Cicipasom u Melburnu, za koju mu je bilo potrebno nešto manje od tri sata, takođe je vratila Đokovića na vrh svetske rang liste za muškarce, a to prvo mesto će sada zauzeti rekordnu 374. nedelju.

Finale Australijan opena 2023

Cicipas, koji je igrao u svom drugom grend slem finalu, od kojih je prvo, na Otvorenom prvenstvu Francuske, takođe završeno porazom od Đokovića, za utehu ima činjenicu da nije prvi igrač kojeg je 35-godišnji Srbin nadigrao na najvećoj sceni.

Servis Grka bio je pod pritiskom od samog početka. Zaostajao je 15:40 u drugom gemu, ali je izjednačio na 1:1. Međutim, kada je Đoković napravio brejk u četvrtom gemu, ne samo da je nastao osećaj da će set doći do neizbežnog završetka, već i čitav meč.

Cicipas, treći nosilac, pružio je jači otpor u drugoj deonici, neiznuđene greške su smanjene, servis je postao moćniji, a stigao je i do set lopte. Đoković je, međutim, pobedio u nadigravanju od 15 udaraca koje je tada usledilo. A onda je šansa - nestala. Greške iz forhenda su potom uništile Cicipasove šanse u taj-brejku koji je odlučio set.

Cicipasov brejk na startu trećeg seta nagovestio je da bi meč mogao da doživi preokret, ali je Đoković odmah uzvratio. Ponovo je bio potreban taj-brejk da bi se videlo kome pripada set, a Đoković je ovog puta bio nadmoćan – poveo je sa 5:0 pre nego što je došao do tri meč lopte. Ujedno su one bile i za šampionsku titulu.

Kada je Cicipas jedan ritern poslao 'predugo', Đoković je obezbedio trofej. Srbin je pogledao prema svom timu i članovima porodice (njegov otac Srđan nije bio prisutan) i pokazao na glavu i srce. A onda su došle suze.

Na kraju, Cicipasove 42 neiznuđene greške su se ispostavile skupim, a pritom je uspeo da realizuje samo jednu od tri brejk lopte. To su prilike koje je morao da koristi daleko bolje ako je želeo da zaista testira Srbina.

Za sada, čovek koji se smatra da je jedan od onih koji će naslediti dvojac velikana u muškom tenisu - ostaje u senci", zaključuje Si-En-En.

Nakon što je Nole osvojio AusOpen, jedna od najtraženijih pretraga na internetu je bila "Djokovic vs Nadal H2H", odnosno Novak - Rafa, međusobni mečevi.

Sa razlogom.

Obojica su sada na po 22 osvojena grend slem trofeja, po čemu su iznad svih koji su se ikada tenisom bavili. Podsetimo, Rodžer Federer je u penziju otišao sa 20 takvih titula.

Đoković, inače, vodi protiv Nadala u pobedama. Trenutni rezultat je 30:29.

Rafael Nadal je, pritom, dobio tri od njihova poslednja četiri meča (finala Rolan Garosa 2020, Rima 2021 i, opet na Rolan Garosu, četvrtfinalni meč 2022. godine), a Novak je Španca upravo na Otvorenom prvenstvu Francuske pobedio u polufinalu 2021.

Iako dolaze "nove snage" u tenisu, možda baš na ovogodišnjem Rolan Garosu Rafa ili Nole stigne do 23. grend slem trofeja i tako povede u tzv. "GOAT" trci (engl. skraćenica za Greatest of all time - najbolji svih vremena).

Što se Federera tiče, Nole je duele s njim završio posle tačno 50 mečeva i "dobio" slavnog Švajcarca sa 27:23 kada se računaju pobede.

Pored ukupnog učinka, Novak je od Rodžera bio bolji i na AusOpenu, i to sa 4:1. Dok je od Federera izgubio tamošnji prvi duel, 2007. u osmini finala, pobedio ga je četiri puta u polufinalima (a 2008, na putu ka svojoj prvoj grend slem tituli, Nole je Rodžera savladao kao dvostrukog uzastopnog ovajača Otvorenog prvenstva Australije).

