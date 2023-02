OTKRIVENO! EVO ZAŠTO SE NE DRUŽE ĐOKOVIĆ I NADAL: Oni nemaju odnos kao Rafa i Rodžer, a RAZLOG JE KRAJNJE ČUDAN

Novak Đoković i Rafeal Nadal nisu neki veliki prijatelji! To je otkrio Aleks Koreča, nekadašanji španski teniser, a danas poznati trener.

Krajnje je zanimljiv razlog za to, kako Koreča tvrdi "ne postoji opuštenost u odnosu Novaka i Rafe". Uz slikovit primer.

- Karlos Moja i ja smo bili veliki prijatelji. On pobedi me na Rolan Garosu, pa ja njega na završnom mastersu... Ali, nenamerno dođe trenutak kada prestaneš da odaješ tajne jer ne želiš da mu olakšaš, pa počneš da i brineš i više niste tako bliski. E, zamislite šta se dešava sa Rafom i Novakom. Poštuju se, ali mislim da nisu prijatelji koji jedni drugom šalju poruke, kao što to čine Rodžer i Rafa, oni su opušteniji. Ali, na kraju je najbitnije da se međusobno poštuju - otkrio je Koreča za radio Kardena Ser.

Zaista nam pomalo čudno zvuči da je Federer opušteniji od Novaka?!

Zanimljiva je bila dalja analiza.

- Suština je da Nadal i Đoković imaju različite navike, rasporede, shvatanje sveta... Kao što su Nadal i Federer imali rivalstvo, ali su postali i bliski - tako su Đoković i Nadal na različitim putevima. Dali su sve sportu i to je jedno od najvećih rivalstava ikada, ali ne znam koliko je lako biti prijatelj sa nekim sa kim mnogo rizikuješ da odaš.

Autor: