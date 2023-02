Vraća se Konor Mekgregor: Irac posle skoro dve godine opet ulazi u ring

Prošlo je više od godinu dana od poslednje borbe, dok će ga nova čekati protiv Majkla Čendlera.

Mekgregor se nije vraćao u ring, nakon što se borio protiv Dastina Poarijea u maju 2021. godini, a tokom kog je doživeo lom noge, nakon što mu je protivnik "kalf kikom" oslabio nogu koja je kasnije i doživela prelom.

McGREGOR vs CHANDLER IS CONFIRMED!!@TheNotoriousMMA and @MikeChandlerMMA will officially coach the next season of #TUF31! pic.twitter.com/effjf0Rg2M