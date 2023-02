ITALIJA U SUZAMA - Čuvena skijašica Fankini preminula posle duge bolesti

Fankini je danas u svom domu u Soltu, u blizini Breše, saopštila je Italijanska federacija zimskih sportovova.

Italijanska skijašica poslednji put je bila na stazi u decembru 2017. godine. Dobila je dozvolu da može da se vrati takmičenju godinu dana kasnije, ali nikada nije uspela u potpunosti vrati u formu.

This was a day filled with emotions. There is so much I’d like to share… but what weighs the heaviest is the loss of @elenafanchini. I’m sending my condolences to the whole Fanchini Family, who have had such a strong impact on our sport and world with their passion and kindness. pic.twitter.com/gmsLPVHX4I