PRIČA KOJA ĆE VAS OSTAVITI BEZ DAHA! Maradona je pre 15 godina znao da će Novak biti NAJBOLJI na svetu, Vajda o istorijskom susretu

Nekadašnji trener Novaka Đokovića, Marjan Vajda je dao intervju za Ole u kojem je otvoreno pričao o brojnim zanimljivim temama.

Vajda je otkrio kako je izgledao njegov susret sa legendarnim Dijegom Armandom Maradonom, koji mu je davno rekao da će Novak Đoković biti najbolji teniser sveta.

- Obično ne objavljujem mnogo sadržaja na svoj Instagram, ali kada je Maradona umro, odlučio sam da postavim. Video sam ga i u Abu Dabiju, dok sam trenirao Novaka. Lepo smo se proveli i rekao mi je: "Treneru, imaćeš prvog tenisera sveta". Bilo je to 2008. godine, kada Nole još nije bio broj 1. I to je bila privilegija, osetio sam kao da me je Bog dotakao, bilo je neverovatno. To mi je najlepše sećanje na njega - rekao je Vajda.

U ovom intervjuu Vajda je otkrio zašto je došlo do prekida saradnje sa Novakom.

"Novak je odlučio da igra manje turnira i opredelio se za mlađi stručni štab. Goran Ivanišević je bio broj jedan", priznao je Slovak.

Autor: